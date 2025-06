ATP ‘s-Hertogenbosch 2025 Bellucci sconfitto all’esordio dall’americano McDonald

Il momento difficile di Mattia Bellucci sembra non volersi ancora attenuare. All'ATP 250 di ’s-Hertogenbosch, il tennista lombardo, outsider in questa sfida, ha subito una pesante sconfitta al suo esordio contro l’americano Mackenzie McDonald, numero 99 del mondo. Nonostante gli sforzi e i sei ace, Bellucci ha dovuto arrendersi dopo oltre due ore di battaglia, lasciando aperta la speranza di un ritorno più forte nel prossimo torneo.

Prosegue il momento negativo di Mattia Bellucci. Neanche l’erba ha riportato il sorriso al tennista lombardo, che è stato eliminato al primo turno del torneo ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch dall’americano Mackenzie McDonald, numero 99 del mondo proveniente dalle qualificazioni, in tre set con il punteggio di 6-1 6-7 6-3 in due ore e quarantuno minuti di gioco, compresa anche un’interruzione per la pioggia. Non sono bastati sei ace a Bellucci, che ha commesso comunque quattro doppi falli e soprattutto ben quarantacinque errori non forzati, mentre sono stati trentaquattro quelli di McDonald. L’azzurro ha chiuso il match anche con più vincenti rispetto al suo avversario (21 contro 18). 🔗 Leggi su Oasport.it