Atmosfere jazz in piazza al ’Cafè Zemian’

Abbiamo cercato di ricreare l’incanto dell’atmosfera jazz in piazza, trasformando ogni serata in un'esperienza unica di musica, convivialità e contaminazioni culturali. Sei concerti imperdibili che, per tre settimane di giugno e luglio, accenderanno le serate del centro di Modena, rendendo Piazza XX Settembre il cuore pulsante di emozioni e ritmi coinvolgenti. Venite a vivere questa magia, dove il jazz si fonde con la storia e l’energia della città.

Dopo il successo dello scorso anno, Modenamoremio riporta in vita il ' Cafè Zemian ', trasformando piazza XX settembre in un crocevia culturale di musica, incontri e contaminazioni sonore. Per tre settimane di giugno e tre di luglio, ogni martedì sera a partire dal 10 giugno, dalle ore 21, sei concerti jazz daranno vita a una delle piazze più affascinanti del centro cittadino, solitamente tranquilla ma carica di potenzialità. "Abbiamo cercato di organizzare gli incontri all'insegna della cultura, della contaminazione artistica e del dialogo musicale. Personalmente, sono molto grato di essere riuscito a dare spazio sul territorio ad artisti di questo calibro.

