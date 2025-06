Atletico Ascoli prepara la nuova stagione in Serie D | obiettivo competere con le grandi

Con determinazione e ambizione, l'Atletico Ascoli si prepara a scendere in campo per la nuova stagione di Serie D, puntando a competere con le grandi e a lasciare il segno nel Girone F. Un progetto ambizioso, volto a rafforzare la rosa e a farsi trovare pronti alle sfide che verranno, indipendentemente dagli avversari. Tra supposizioni e ripescaggi, il club lavora sodo per scrivere un altro capitolo entusiasmante della sua storia, perché il sogno è sempre più vicino.

Un progetto per migliorare la rosa e farsi trovare pronti e competitivi per la prossima stagione al di là di quali saranno le avversarie. In attesa di conoscere la composizione del Girone F di Serie D, tra supposizioni e ripescaggi, l' Atletico Ascoli è al lavoro per preparare al meglio il suo terzo campionato in Quarta Serie. Come sempre il Girone F sarà tra i più agguerriti con le abruzzesi che di certo vorranno recitare un ruolo da protagoniste. Il Teramo in particolare dopo aver vinto i playoff ed essere stato inserito nella lista dei possibili ripescaggi con l'arrivo del nuovo ds Francesco Micciola, stavolta vuole vincere il campionato per non correre rischi.

Serie D: Teramo e Fossombrone in finale playoff, Atletico Ascoli campioni regionali - Ultimi verdetti in Serie D: Teramo e Fossombrone si sfideranno in finale playoff per conquistare un posto nella graduatoria dei ripescaggi in Serie C, unendo le forze con le otto vincitrici dei gironi nazionali.

