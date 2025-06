Atletica Zaynab Dosso debutta all’aperto Quattro italiani in Diamond League a Oslo

Quattro stelle italiane si preparano a brillare nella sesta tappa della Diamond League a Oslo, il massimo palco internazionale dell’atletica. Tra loro, Zaynab Dosso fa il suo debutto stagionale all'aperto sui 100 metri, forte di un inverno trionfale con medaglie d’oro ed argento. La sfida è alle porte: saranno in grado di conquistare nuovi record e lasciarci senza fiato?

Quattro italiani saranno impegnati nella sesta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. A Oslo (Norvegia), nella serata di giovedì 12 giugno, gareggeranno Zaynab Dosso, Filippo Tortu, Ayomide Folorunso e Federico Riva. L’emiliana farà il proprio debutto stagionale all’aperto cimentandosi sui 100 metri, dopo un superlativo inverno culminato con l’oro agli Europei e l’argento ai Mondiali Indoor sui 60 metri. L’azzurra aveva scelto di rinviare il debutto per recuperare dal problema al piede accusato durante l’inverno e sarà impegnata sul rettilineo contro e britanniche Dina Asher-Smith e Daryll Neita, la liberiana Maia McCoy, l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou-Smith, la lussemburghese Patrizia Van der Weken. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Zaynab Dosso debutta all’aperto. Quattro italiani in Diamond League a Oslo

Approfondimenti da altre fonti

Atletica, Zaynab Dosso è oro nei 60 metri: “Era il mio sogno, lo volevo e l’ho conquistato”; Mondiali Indoor di Atletica, Dosso è argento nei 60 metri: “Un punto di partenza per la stagione all’aperto”; Zaynab Dosso al Meeting di Savona!.

Atletica, Zaynab Dosso debutta all’aperto. Quattro italiani in Diamond League a Oslo - Quattro italiani saranno impegnati nella sesta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica.

Oslo per il debutto di Dosso, Tortu nei 200 - Saranno quattro gli azzurri in gara a Oslo nella sesta tappa della Wanda Diamond League, in programma nella serata di giovedì.

Zaynab Dosso esordirà sui 100 metri all'aperto al meeting di Savona il 21 maggio - La campionessa europea e vice campionessa mondiale sui 60 metri indoor Zaynab Dosso esordirà nella stagione all'aperto sui 100 ...