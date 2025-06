Atletica Santamonica e Comune di Misano pronti per i Campionati italiani master

L’attesa è finita: Atletica Santamonica e il Comune di Misano si preparano a regalare uno spettacolo memorabile ai Campionati Italiani Master di Atletica Leggera, in scena dal 20 al 22 giugno 2025. La macchina organizzativa è ormai in piena corsa, pronti a far vivere a atleti e pubblico un evento indimenticabile. Con entusiasmo e passione, si avvicina uno dei momenti più attesi dell’anno nel mondo dell’atletica italiana.

Conto alla rovescia per i Campionati Italiani Master di Atletica Leggera, in programma a Misano dal 20 al 22 giugno 2025. La macchina organizzativa è ormai a pieno regime, come confermato nella conferenza stampa di presentazione che si è tenuta questa mattina nella Sala del Consiglio Comunale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Atletica Santamonica e Comune di Misano pronti per i Campionati italiani master

