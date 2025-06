Atletica gli italiani di punta ai Campionati Societari | Fabbri Doualla Sottile Valensin per lo scudetto

L’attesa è enorme per i Campionati di Società Assoluti di atletica, in programma il weekend del 14-15 giugno a Brescia. Tra protagonisti di punta come Fabbri, Doualla, Sottile e Valensin, lo scenario si infiamma per conquistare lo scudetto tanto ambito. Le squadre si preparano a sfidarsi sul campo del centro sportivo Sanpolino-Gabre Gabric, con l’obiettivo di scrivere il proprio nome nella storia dell’atletica italiana. La competizione promette spettacolo e colpi di scena!

Nel weekend del 14-15 giugno si disputeranno i Campionati di Società Assoluti per quanto riguarda l'atletica: al centro sportivo Sanpolino-Gabre Gabric di Brescia si assegneranno gli scudetti per i club, le varie squadre potranno schierare un atleta per ogni specialità potendo contare anche su prestiti giornalieri e su chi è approdato nei vari gruppi militari. Sul fronte femminile l'Atletica Brescia 1950 andrà a caccia del settimo tricolore consecutivo, mentre tra gli uomini l'Athletic Club 96 Alperia di Bolzano si è imposto nella passata stagione. Risultano iscritti alcuni big del movimento tricolore, a cominciare da Leonardo Fabbri

