Atessa Forza Italia chiede chiarezza sui conti pubblici

chiede un confronto serio e costruttivo sui conti pubblici, affinché si possa trovare insieme una strada reale verso la stabilità e il progresso del paese. In un momento cruciale come questo, la chiarezza e l’impegno sono più necessari che mai per il futuro di tutti noi.

"In un momento in cui servirebbero serietà, trasparenza e responsabilità, assistiamo invece a un dibattito pubblico che evita il merito delle questioni, preferendo sarcasmo, offese e caricature. Noi non ci prestiamo a questo teatrino", a sostenerlo è il circolo Forza. Italia di Atessa, che.

