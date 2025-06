Atalanta ufficiale | Musso definitivo all’Atletico Madrid | Calciomercato

L’Atalanta annuncia con entusiasmo il trasferimento ufficiale di Juan Musso all’Atletico Madrid, segnando una nuova avventura per il portiere argentino. Dopo settimane di trattative, la comunicazione è arrivata: Musso lascia Bergamo per l’élite europea, pronto a fare la differenza in Spagna. Questa operazione chiude un capitolo importante alla Dea, aprendo nuove sfide e opportunità. Ecco tutti i dettagli di questa eccitante svolta nel calciomercato estivo.

Juan Musso è ufficialmente un giocatore dell'Atletico Madrid: lo ha comunicato l'Atalanta, che nell'ultimo giorno di mercato della finestra di giugno pre-Mondiale per Club ha ufficializzato il passaggio del portiere argentino ex Udinese ai biancorossi della capitale spagnola. Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a Club Atlético de Madrid il diritto alle prestazioni sportive di Juan Musso, 31enne portiere argentino in forza ai Colchoneros già da un anno con la formula iniziale del prestito.

Calciomercato Atalanta, in cinque pronti a dire addio - ...il calciomercato. Cinque giocatori chiave sembrano pronti a lasciare Bergamo, aprendo scenari incerti ma intriganti per la prossima stagione.

