Atalanta senti Gasperini | Roma scelta professionale questo ciclo si era chiuso

Nella serata di gala dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo, l’atmosfera si è animata con un ospite d’eccezione: Gian Piero Gasperini. L’ex tecnico dell’Atalanta, figura simbolo del calcio italiano, ha condiviso riflessioni sulla sua intensa carriera e sul futuro, dimostrando ancora una volta come la passione e la professionalità siano il cuore di ogni grande progetto. Ma cosa riserva il suo prossimo capitolo?

Atalanta, senti Gasperini: "Roma scelta professionale, questo ciclo si era chiuso..." - Nella serata di gala dell`Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo era presente ieri sera anche l`ex tecnico dell`Atalanta Gian Piero Gasperini.

