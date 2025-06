Atalanta | Musso all’Atletico Madrid a titolo definitivo È atteso dal Mondiale per club

L’Atalanta dice addio a Juan Musso, il portiere simbolo dell’Europa League 2024, che si trasferisce all’Atletico Madrid a titolo definitivo. L’affare, finalizzato in vista del Mondiale per club, segna un’importante opportunità per l’argentino di esibirsi ai massimi livelli. Un’operazione che lascia il club bergamasco con un vuoto da colmare, ma anche con la consapevolezza di aver contribuito a plasmare un talento internazionale.

MERCATO. L’Atalanta saluta Juan Musso, il portiere dell’Europa League 2024. L’Atletico Madrid, dove l’argentino era approdato nell’estate scorsa in prestito, lo ha infatti acquistato a titolo definitivo in vista del Mondiale per club. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta: Musso all’Atletico Madrid a titolo definitivo. È atteso dal Mondiale per club

In questa notizia si parla di: atalanta - musso - atletico - madrid

Atalanta, ufficiale: Musso definitivo all'Atletico Madrid - L'ultima giornata di mercato ha riservato una grande sorpresa: Juan Musso lascia l’Atalanta per approdare ufficialmente all’Atletico Madrid.

L’Atalanta saluta Juan Musso, il portiere dell’Europa League 2024. L’Atletico Madrid, dove l’argentino era approdato nell’estate scorsa in prestito, lo ha infatti acquistato a titolo definitivo in vista del Mondiale per club. Partecipa alla discussione

Ufficiale: #Musso lascia definitivamente l’#Atalanta. Ha firmato fino al 2028 con l’#AtleticoMadrid Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Atalanta, UFFICIALE: Juan Musso ceduto all’Atletico Madrid; Atalanta, ufficiale: Musso definitivo all'Atletico Madrid; Ufficiale: Musso lascia definitivamente l’Atalanta. Ha firmato fino al 2028 con l’Atletico Madrid.

Atalanta: Musso all’Atletico Madrid a titolo definitivo. È atteso dal Mondiale per club - L’Atletico Madrid, dove l’argentino era approdato nell’estate scorsa in prestito, lo ha infatti acquistato a titolo ...

Atalanta, ufficiale: Musso definitivo all'Atletico Madrid - Juan Musso è ufficialmente un giocatore dell`Atletico Madrid: lo ha comunicato l`Atalanta, che nell`ultimo giorno di mercato della finestra di giugno pre-