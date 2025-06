Atalanta | Inizia l' Era di Ivan Juric con Ambizioni Internazionali

L'Atalanta dà il via a una nuova era sotto la guida di Ivan Juric, portando con sé ambizioni internazionali e un rinnovato spirito combattivo. I tifosi desiderano una squadra che sudi la maglia e lotti con grinta su ogni pallone: è questa la sfida del tecnico croato, pronto a scrivere un nuovo capitolo nerazzurro. La Dea si prepara a volare in alto, alimentata dalla passione e dalla determinazione di un club che non si arrende mai.

"Come sarà la mia Atalanta? Come chiedono i nostri tifosi: voglio una squadra che abbia sempre la maglia sudata e che lotti su ogni pallone". La Dea ha iniziato così la nuova era targata Ivan Juric. Il tecnico croato ieri pomeriggio è stato presentato dal club nerazzurro nella sala stampa del centro sportivo di Zingonia. A introdurlo i saluti del presidente Antonio. Percassi: "Siamo una grande famiglia e diamo il nostro benvenuto a mister Juric perché il suo calcio, la sua fame e il suo stile di gioco sono da Atalanta: Juric è un grande lavoratore e noi bergamaschi sappiamo cosa significa". Sulla stessa linea il co-owner Stephen Pagliuca: "Ha esperienza, voglia di vincere e conoscenza del calcio, mette la squadra prima di tutto e ha la reputazione di uno che sa lavorare duro".

