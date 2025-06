Assoluti di Scherma le Fiamme Oro Roma fanno doppietta di ori nella spada

Una giornata storica per la scherma italiana: le Fiamme Oro Roma dominano i Campionati Italiani Assoluti a Piacenza, conquistando una doppietta di ori nelle prove a squadre di spada. Le formazioni della Polizia di Stato dimostrano ancora una volta il loro valore e la loro tenacia, portando a casa il massimo titolo sia al maschile che al femminile. È un trionfo che conferma la supremazia delle Fiamme Oro in questa disciplina, scrivendo un capitolo memorabile nella storia dello sport italiano.

Piacenza, 10 giugno 2025 – La sesta e conclusiva giornata dei Campionati Italiani Assoluti Scherma a Piacenza segna la doppietta delle Fiamme Oro Roma nelle prove a squadre di spada. Le formazioni della Polizia di Stato, infatti, hanno conquistato gli ultimi scudetti 2025, sia al maschile che al femminile nell’arma non convenzionale, in due gare che hanno visto gli stessi identici podi, con l’Esercito al secondo posto e l’Aeronautica al terzo. Tra gli uomini le Fiamme Oro hanno conquistato il titolo per il sesto anno consecutivo. Davide Di Veroli, Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo e Simone Mencarelli hanno comandato la competizione fin dalla fase a gironi, chiudendo a braccia alzate grazie al successo in finale per 40-26 sul Centro Sportivo Esercito, d’argento con Gabriele Cimini, Fabrizio Cuomo, Giacomo Paolini e Francesco Pio Iandolo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it