Assistenza sanitaria nelle aree interne | confronto tra Asl e sindaci a Castiglione Messer Marino

Un dialogo fondamentale per rafforzare la sanità nelle aree interne dell’Alto Vastese. Nella sala consiliare di Castiglione Messer Marino, il direttore generale della ASL Mauro Palmieri e i sindaci dei comuni coinvolti si sono confrontati su sfide e soluzioni per garantire un’assistenza sanitaria più efficiente e vicina ai cittadini. Un passo importante verso un sistema più equo e accessibile: scopriamo come questa collaborazione possa fare la differenza.

Si è tenuto nella sala consiliare di Castiglione Messer Marino un incontro tra il direttore generale della Asl, Mauro Palmieri, e i sindaci di otto Comuni dell'Alto Vastese per affrontare le criticità sanitarie delle Aree Interne. Tra i partecipanti anche l'assessore regionale alla Salute.

In questa notizia si parla di: Aree Interne Sindaci Castiglione

