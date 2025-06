Assistenza domiciliare De Blasio | Seguiti cento anziani grazie al PNRR Intervento sperimentale su sei ambiti

L'assistenza domiciliare de Blasio, che ha coinvolto oltre cento anziani grazie a un innovativo intervento sperimentale finanziato dal PNRR, rappresenta un passo decisivo nel rinnovamento del sistema di welfare italiano. Questa iniziativa, presentata ad Avellino dal Consorzio Servizi Sociali, mira a migliorare la qualitĂ di vita degli anziani non autosufficienti, aprendo nuove prospettive di cura e sostegno. Un esempio concreto di come le politiche innovative possano fare la differenza nella nostra societĂ .

