Assemblea congressuale del Pd di Gambettola Pierantoni ai saluti Gozzoli e Pilotti espongono i programmi

Giovedì 12 giugno, Gambettola si prepara a un importante momento di partecipazione e confronto: l’Assemblea congressuale del PD locale. Alle 20:45, presso la sala riunioni del centro Fellini, leader come Pierantoni, Gozzoli e Pilotti presenteranno i loro programmi per il futuro del partito e della comunità. Un’occasione imperdibile per condividere idee, ascoltare proposte e rafforzare il nostro impegno collettivo. La serata sarà aperta a tutti, perché il cambiamento si costruisce insieme.

Giovedì 12 giugno si terrà l'Assemblea congressuale del circolo gambettolese per il rinnovo dei vertici del Partito Democratico. La serata aperta a tutti, che si terrà alle 20,45 presso la sala riunioni del centro Fellini, prevederà dopo la breve relazione del segretario uscente del circolo.

