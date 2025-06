Assegno unico Inps novità da giugno | cosa cambia nella domanda

Scopri le ultime novità sull'Assegno Unico INPS da giugno: cosa cambia nella domanda e come garantire la continuità del sostegno in caso di decesso del genitore che ha presentato la richiesta. L'Inps ha annunciato l'introduzione di una nuova procedura online che permette al genitore in vita di subentrare come intestatario, assicurando che nessuno perda questo importante aiuto. Ecco tutto quello che devi sapere per non perdere i benefici e affrontare serenamente questa fase delicata.

In caso di decesso del genitore che ha presentato la richiesta dell’ Assegno unico universale, il genitore in vita può subentrare come intestatario della prestazione. Lo ha comunicato l’Inps, rendendo nota l’implementazione della domanda online dell’Auu, grazie alla quale sarà possibile per il genitore non dichiarato inizialmente, per assicurare la continuità dell’accredito. La funzionalità riguarda anche i casi di decesso nei nuclei monogenitoriali e di morte di entrambi i genitori. Il subentro in caso di genitore deceduto. Con il messaggio n. 1796 del 6 giugno 2025, l’Inps ha annunciato l’aggiornamento del servizio online in forza della circolare n. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Assegno unico Inps, novità da giugno: cosa cambia nella domanda

In questa notizia si parla di: Assegno Unico Inps Domanda

Assegno Unico maggio 2025: quando viene pagato, gli importi, come richiederlo, dettagli sull’Isee - L'Assegno Unico Universale di maggio 2025 sta per essere erogato e rappresenta un supporto fondamentale per le famiglie con figli a carico.

Dall'INPS arrivano le istruzioni per il subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria per l'assegno unico. Ecco come funziona il nuovo servizio - Leggi e prassi / Pubblico, INPS Partecipa alla discussione

? Intervista ad Alessandra Fornaci – Parte 1 La videoguida personalizzata “In evidenza al cittadino” aiuta i genitori a sbloccare la domanda di Assegno Unico Universale. A Forum PA 2025, i dati su utilizzo e gradimento del servizio a un anno dal lancio ? Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Assegno unico figli a carico: in caso di decesso, il genitore superstite entra nella domanda. Messaggio INPS; Assegno unico universale per figli a carico: possibile subentro genitore superstite; Pagamento assegno unico di giugno 2025: le date dell’accredito.

Assegno unico Inps, novità da giugno: cosa cambia nella domanda - In caso di decesso del genitore che ha presentato la richiesta dell’Assegno unico universale, il genitore in vita può subentrare come intestatario della prestazione.

Assegno unico figli a carico: in caso di decesso, il genitore superstite entra nella domanda. Messaggio INPS - 1796 del 6 giugno 2025, ha annunciato l’aggiornamento del servizio online dedicato all’Assegno unico ...

Assegno Unico e Universale per i figli, Inps annuncia una novità nella domanda - 1796 del 6 giugno 2025, un’importante implementazione al servizio dell’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico.