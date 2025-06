Assegno Unico ed Universale | la nuova tutela per il genitore superstite

L'Assegno Unico e Universale si rinnova per offrire una tutela ancora più solida ai genitori superstiti. Con il messaggio INPS n. 1796 del 6 giugno 2025, è stata introdotta una novità che permette a chi ha perso un genitore di subentrare nella richiesta dell'AUU per i figli a carico, garantendo così un sostegno concreto in momenti di grande difficoltà. Questa misura rappresenta un passo importante verso un sistema più inclusivo e solidale.

L'INPS ha introdotto una novità importante per le famiglie che affrontano un momento difficile. Con il messaggio n. 1796 del 6 giugno 2025, è stato implementato un servizio che consente al genitore superstite, non indicato nella domanda originaria, di subentrare nella richiesta di Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico, nel caso .

In questa notizia si parla di: Assegno Unico Universale Genitore

