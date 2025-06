Assegno di Inclusione ADI | consulta la data del pagamento di giugno 2025

Scopri quando riceverai l’Assegno di Inclusione (ADI) per giugno 2025: una misura fondamentale per sostenere le famiglie in difficoltà e promuovere l'inclusione sociale. Attivo dal 1° gennaio 2024, questo strumento rappresenta un aiuto concreto, volto a migliorare la qualità di vita dei nuclei familiari più fragili. Consulta subito la data del pagamento e preparati a beneficiare di questa importante misura di sostegno.

L' Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico e inclusione sociale, destinata ai nuclei familiari in difficoltà economica. Questo strumento, introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e perfezionato con la legge 3 luglio 2023, n. 85, mira a favorire l'inserimento.

