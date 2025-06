Assegnazioni provvisorie docenti 25 26 | per dimostrare convivenza serve domicilio o residenza?

Se sei un docente in cerca di un’assegnazione provvisoria per il biennio 2025/2026, sappi che dimostrare la convivenza è fondamentale. Ma cosa serve esattamente: domicilio o residenza? La differenza può sembrare sottile, ma è determinante per la corretta presentazione della richiesta. Scopri tutto quello che c’è da sapere sull'importanza di questi elementi e come garantirti le migliori possibilità di successo.

L'assegnazione provvisoria può essere chiesta per ricongiungimento anche al convivente. A tal fine è necessario che la convivenza sia dimostrata da certificazione anagrafica: domicilio o residenza? L'articolo Assegnazioni provvisorie docenti 2526: per dimostrare convivenza serve domicilio o residenza? . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

