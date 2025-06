Assegnati i premi Corona d’oro A voice for Europe Italia | i finalisti

Un’energia vibrante e un talento senza confini hanno dominato la serata di premiazione di ’A Voice for Europe Italia’, dove il prestigioso Corona d’Oro è stato assegnato ai migliori artisti e realtà del panorama musicale e cinematografico. Tra emozioni, riconoscimenti e sorprese, la notte ha celebrato con stile e passione l’eccellenza italiana, lasciando il pubblico con il fiato sospeso e la voglia di scoprire i vincitori. La magia di questa manifestazione continua a brillare, aprendo nuove strade al talento italiano.

Assegnati il premio Corona d'oro - Agimp e film videoclip award. Annunciati i finalisti di 'A Voice for Europe Italia' e Gran galà dei festival. Nella Sala Estense consegnate le targhe realizzate dal M° Orafo Michele Affidato per il Corona D'Oro - Agimp e per il 'Film Videoclip Award'. A Marinella Venegoni il corona d'oro alla carriera. Ai premiati un'opera dall'artista M° Giuliano Grittini. La serata condotta da Vanessa Grey e da Beatrice Macconi. Ospite Andrea Mingardi. Sul palco l'assessore Marco Gulinelli e la dirigente del Comune Anna Rosa Fava per i 'Premi Speciali al Comune di Ferrara'. Corona d'oro - Agimp.

