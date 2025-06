Assalto al furgone del Bologna Calcio nel mirino finiscono quattro ultrà della Pallacanestro Forlì | tornavano dalla trasferta di Cremona

Un episodio inquietante scuote lo sport italiano: quattro ultrà della Pallacanestro Forlì, tutti ultrasquarantenni, sono stati indagati per aver assalito un furgone del Bologna Calcio. L'episodio è avvenuto nell'area di servizio San Martino Ovest, durante il rientro dalla trasferta di Cremona, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla tenuta del rispetto tra tifoserie. La vicenda si apre a un'analisi più approfondita sui limiti della passione sportiva.

Sono accusati di aver assalito un furgone del Bologna Calcio. Quattro ultrà della Pallacanestro Forlì, tutti ultraquarantenni, sono stati indagati dalla Polizia di Stato con l'accusa di rapina aggravata in concorso. I fatti si sono consumati nell'area di servizio San Martino Ovest, in provincia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Assalto al furgone del Bologna Calcio, nel mirino finiscono quattro ultrà della Pallacanestro Forlì: tornavano dalla trasferta di Cremona

In questa notizia si parla di: Furgone Bologna Calcio Quattro

Bologna, sorpreso a rubare merce da un furgone aggredisce i carabinieri: arrestato - A Bologna, il 22 maggio 2025, i carabinieri della Stazione Navile hanno arrestato un 32enne marocchino, disoccupato e senza fissa dimora, accusato di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Cosa riportano altre fonti

Assalto al furgone del Bologna Calcio, nel mirino finiscono quattro ultrà della Pallacanestro Forlì: tornavano dalla trasferta di Cremona; Assalto al pulmino dei magazzinieri del Bologna Calcio: 4 tifosi di basket di Forlì denunciati per rapina; Giacomo Bologna, chi era il 20enne morto dopo 4 giorni dallo schianto in moto contro un furgone: «Ragazzo mera.

Furgone investe e uccide operaio in tangenziale a Bologna - Un furgone avrebbe investito e ucciso un operaio al lavoro in un cantiere sulla tangenziale di Bologna e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto poco prima delle 6 .

Milano, si ribalta sull’A4 il furgone di una squadra di calcio giovanile: morto 12enne. Quattro ricoverati a Magenta - Insieme a lui, all’interno del mezzo erano presenti quattro adulti e altri due ragazzi, calciatori e accompagnatori ...

Furgone investe tre persone al lavoro in un cantiere sulla tangenziale: un operaio morto, feriti gli altri due - Un furgone avrebbe investito e ucciso un operaio al lavoro in un cantiere sulla tangenziale di Bologna e altre due persone sono rimaste ferite in un ...