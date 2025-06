Aspettando il Palio dei Rioni le mostre e Eirenefest in Valdarno | gli eventi

Immergiti nell’atmosfera vibrante del Valdarno in attesa del Palio dei Rioni e delle emozionanti mostre di Eirenefest. Oggi, 10 giugno, l’Aretino si anima con eventi culturali e appuntamenti imperdibili. Vuoi condividere il tuo momento speciale? Scrivi a [email protected] o inserisci la tua iniziativa nel nostro calendario online. Non perdere l’occasione di vivere al massimo questa estate ricca di tradizioni e novità!

Calendario delle Sagre 2025

