Aspetta l’ex sotto casa e la aggredisce con la bici Arrestato per stalking e maltrattamenti

Un episodio di violenza che ha scosso la tranquillità di un quartiere: un uomo, sospettato di stalking e maltrattamenti, è stato arrestato dopo aver aggredito una donna con la sua bicicletta sotto casa. La vittima, ferita ma determinata, è riuscita a chiedere aiuto, consentendo ai carabinieri di intervenire tempestivamente. La vicenda evidenzia quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione sul fenomeno della violenza domestica e sulla necessità di intervenire prontamente per proteggere le persone vulnerabili.

L’avrebbe presa a biciclettate dopo averla aspettata sotto casa. Ferita alle gambe e al corpo, la donna è riuscita ad allontanarsi e chiedere l’aiuto dei carabinieri. Carabinieri che, dopo una breve ricerca, hanno rintracciato il sospettato a poca distanza della presunta vittima, mentre era in sella proprio alla bicicletta che avrebbe usato per l’aggressione e cercava di allontanarsi. L’episodio, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Deruta sulla scorta della denuncia della donna 42enne, sarebbe maturato nell’ambito dei rapporti tra i due, ormai ex. Una separazione che, evidentemente, non sarebbe avvenuta in maniera completamente pacifica visto l’episodio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aspetta l’ex sotto casa e la aggredisce con la bici. Arrestato per stalking e maltrattamenti

