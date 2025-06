Asp via Turrisi Colonna | dal 16 giugno attivo un nuovo punto prelievi per esami di laboratorio

Dal 16 giugno, l'Asp di Palermo inaugura un nuovo punto prelievi presso la casa di comunità "Palermo Centro" in via Turrisi Colonna 51, offrendo un servizio comodo e accessibile ai cittadini. Con orari estesi dal lunedì al venerdì e un'apertura anche il martedì pomeriggio, questa novità semplifica la gestione degli esami di laboratorio, garantendo efficienza e qualità. Un passo avanti verso un’assistenza sanitaria più vicina alle esigenze di tutti.

Nuovo servizio per i cittadini nella casa di comunità "Palermo Centro" dell'Asp: da lunedì prossimo, 16 giugno, sarà attivo un punto prelievi per esami di laboratorio nei locali di via Turrisi Colonna 51. Sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 11 e, ogni martedì pomeriggio nella.

