Asl progetti e tempi Si aspetta il permesso per la palazzina Il Serd al Monoblocco

Il nuovo documento dell'Asl rappresenta un passo fondamentale per la trasparenza e la pianificazione futura dei servizi sanitari, segnando un momento di chiarimento e impegno tra tutte le parti coinvolte. Con i progetti che avanzano e i permessi ancora in attesa di approvazione, la questione rimane centrale: come si evolveranno i tempi e le modalità di realizzazione delle strutture? È essenziale mantenere alta l’attenzione per garantire un’assistenza sempre più efficace e vicina alle esigenze della comunità .

Per la nuova palazzina manca il permesso di costruire, per l'adeguamento del monoblocco si sta predisponendo la gara, per la casa di comunità di Avenza si attende il finanziamento. Intanto la Cisl è uscita dalla cabina di regia fra sindacati, istituzioni e Asl per la riorganizzazione dei servizi sanitari e tutti i sindacati monitorano progetti e cronoprogramma. Dall'ultima riunione, l'Asl ha prodotto un documento in cui si fa il punto. Il nuovo ospedale da 9 milioni di euro (fondi regionali e aziendali) che sarà realizzato nel parcheggio lato Massa del Monoblocco, sarà organizzato su quattro piani che dovranno contenere l'accettazione, il Cup, la diagnostica per immagini al piano terra.

