Ascolti TV | Lunedì 9 Giugno 2025

Scopri i dati degli ascolti tv di lunedì 9 giugno 2025, una serata ricca di emozioni e intrattenimento che ha coinvolto milioni di spettatori. Dalle sfide di qualificazione ai Mondiali su Rai1 alle commedie romantiche su Canale 5, ogni rete televisiva ha regalato momenti imperdibili. Ecco come si sono distribuiti gli ascolti e gli share: preparati a scoprire quale programma ha dominato la serata!

Nella serata di ieri, lunedì 9 giugno 2025, su Rai1 la partita di Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Italia-Moldova ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Ticket to Paradise ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene.000 spettatori pari al % e Oltre il Paradiso.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Così è la vita incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 100 Minuti raggiunge.000 spettatori e il %.