Ascolti tv | la partita stravince bene Ticket to Paradise

Gli ascolti tv di questa settimana mettono in evidenza un'affluenza record per la partita dell’Italia, che ha conquistato il pubblico. Ottimi risultati anche per “Ticket to Paradise” con Julia Roberts e George Clooney, confermando il grande appeal del cinema di qualità. La risalita di “Reazione a Catena” e il calo di “The Cage” completano il quadro di un panorama televisivo ricco di sorprese e preferenze variabili.

Gli ascolti tv dimostrano che la partita dell'Italia è stata seguitissima, bene anche per il film con Julia Roberts e George Clooney. Da segnalare la risalita di Reazione a Catena e la discesa di The Cage. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv: la partita stravince, bene Ticket to Paradise

In questa notizia si parla di: Ascolti Partita Bene Stravince

Ascolti tv del 6 giugno, la partita dell’Italia, Tradimento o Quarto Grado - Venerdì 6 giugno, la televisione ha regalato una serata ricca di emozioni e intrattenimento. Mentre su Rai 1 andava in scena la partita Italia-Norvegia, occasione imperdibile per gli appassionati di calcio, su Canale 5 e Rete 4 si alternavano sorprese e misteri con Tradimento e Quarto Grado.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ascolti Tv: Barcellona-Inter stravince, Sciarelli sfiora il 10%, bene Setta; Ascolti tv, Inter-Atalanta fa il boom. E Brindisi inizia bene il nuovo anno su Rete 4; Ascolti Tv: Luisa Ranieri stravince anche in replica. Bene Report e Fazio.

Ascolti tv, non c'è... partita: Juventus-Milan stravince (34%). Crozza scende - Milan: Rete 4 sale al 7,4% Chi non risente della partita è Rete 4.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: la Champions stravince, bene l'Eurovision (senza Angelina), crolla Rai1 - Gruber, Fiorello ironizza a Viva Rai2: «Vuole sforare così tanto da superare l'8 e mezzo e arrivare al Nove ...

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: stravince Doc, in calo Terra Amara. Bene l'Europa League (ma solo i rigori) - Numeri che però sono cresciuti nella fase finale della partita.