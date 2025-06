ascolti tv i dati del 9 giugno 2025

La serata televisiva del 9 giugno 2025 conferma il grande appeal degli eventi sportivi e delle produzioni di successo. La partita Italia-Moldova su Rai1 ha conquistato oltre 7,5 milioni di spettatori, dimostrando il cuore pulsante dello sport nel pubblico italiano. Ma non solo: film e programmi continuano a catturare l’attenzione, offrendo un palinsesto variegato e coinvolgente. E questa è solo una testimonianza del potere della TV di unire e intrattenere.

Bene la nazionale. Nella serata di ieri, lunedì 9 giugno 2025, su Rai1 la partita di Qualificazioni ai Mondiali 2026, tra Italia e Moldova conquista ben 7.522.000 spettatori pari al 38.4% di share. Poi, su Ticket to Paradise si ferma a 1.778.000 spettatori con uno share del 10.2%. Su Rai2 Delitti in Paradiso  intrattiene1.021.000 spettatori pari al 5.2% e Oltre il Paradiso  866.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia1 Così è la vita non va oltre 807.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose ottiene 1.255.000 spettatori (8.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica  totalizza un a.m. di 807.