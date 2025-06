Ascolti tv del 9 giugno la partita dell’Italia su Rai 1 o Julia Roberts su Canale 5

Il 9 giugno si è acceso il confronto tra emozioni sportive e glamour televisivo: la partita Italia-Moldova su Rai 1 ha catturato il cuore degli italiani, mentre Canale 5 ha puntato sui sorrisi di Julia Roberts e George Clooney con "Ticket to Paradise". Tra polemiche e risate, il prime time ha offerto un mix irresistibile di eventi. Ma quale ha trionfato negli ascolti? Scopriamolo insieme.

Su Rai 1, lunedì 9 giugno, la partita Italia-Moldova per la qualificazione dei Mondiali 2026 ha tenuto incollato il Paese al piccolo schermo. Canale 5 ha cercato di difendersi nella battaglia per gli ascolti tv programmando la commedia con Julia Roberts e George Clooney, Ticket to Paradise. Il resto della programmazione ha visto su Rai 3 l'ultimo appuntamento con Massimo Giletti al timone de Lo stato delle cose dove Vittorio Feltri ha commentato il referendum, gli sviluppi delle guerre in Ucraina e a Gaza e la rottura fra Donald Trump ed Elon Musk. Anche Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4 si è occupato dei risultati del referendum e poi del caso di Garlasco.