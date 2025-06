Artisti di strada ecco l’anteprima

Preparatevi a vivere un’estate all’insegna della meraviglia e dell’emozione con il Raduno internazionale ‘Di Strada in Strada’ a Santa Sofia! L’edizione 34 promette spettacoli straordinari tra musica, arte di strada e natura, dal 15 al 21 giugno. Tra atmosfere magiche e momenti da non perdere, la festa si accende con eventi coinvolgenti come Electrotarocchi Live Music e Uscita di Emergenza. Non mancate a questa straordinaria manifestazione!

Definita l’anteprima dell’edizione 34 del Raduno internazionale ‘Di Strada in Strada’ di Santa Sofia organizzato dalla Pro loco. Il 15 e 21 giugno la magia di ‘Vertiginosi equilibri’ prende vita tra musica, spettacoli, natura e territorio per uno dei più seguiti festival dell’estate. Domenica 15 giugno alle 11,30 all’agriturismo Il Molino di Biserno Electrotarocchi Live Music, mentre alle 14,30 alla diga di Ridracoli Uscita di Emergenza con ‘Music&Circus’ e alle 16,45 Compagnia dei Folli – Parata musicale ’site specific’ sul muro della diga. Si continua alle 18,30 con Uscita di Emergenza – Live Music al Palazzo di Ridracoli e alle 20,45 al ristorante La Vera Romagna di Biserno con la Compagnia dei Folli nello show ‘In Fabula’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Artisti di strada, ecco l’anteprima

In questa notizia si parla di: Strada Anteprima Artisti Ecco

Chiusi fa un ‘tuffo’ nel Medioevo. Ecco la XIV edizione del Tria Turris; ‘Di Strada in Strada’, ecco le anteprime; Cerisano, anteprima del Festival delle Serre: ecco il programma.

Artisti di strada, ecco l’anteprima - Definita l’anteprima dell’edizione 34 del Raduno internazionale ‘Di Strada in Strada’ di Santa Sofia organizzato dalla Pro loco.

‘Di Strada in Strada’, ecco le anteprime - i centri si animano di spettacoli e performance dal vivo, con artisti e artiste internazionali e con una partecipazione diffusa che trasforma ...

‘Di Strada in Strada’, ecco le anteprime - La Pro loco e il Comitato Rias di Santa Sofia hanno tolto il velo sull’anteprima della 34ª edizione di ‘Strada in Strada ...