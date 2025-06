Arte in viaggio | tre mostre straordinarie da scoprire a giugno

Arte in viaggio: tre mostre straordinarie da scoprire a giugno che trasformano ogni visita in un’esperienza sensoriale unica. Con opere di Keita Miyazaki, Herbert Golser e Pedro Perdomo, il panorama artistico si apre tra installazioni post-industriali, sculture sospese e pittura evocativa, invitandoci a un viaggio tra visione, materia e paesaggio. Questi eventi sono molto più di esposizioni: sono occasioni di rigenerazione culturale, capaci di risvegliare lo spirito e l’anima.

Giugno si accende d’arte contemporanea con tre mostre imperdibili che uniscono visione, materia e paesaggio con Keita Miyazaki, Herbert Golser e Pedro Perdomo. Un percorso tra installazioni post?industriali, sculture sospese e pittura evocativa che invita a viaggiare – con gli occhi e con il cuore – tra alcuni dei luoghi più suggestivi d’Italia. Sì, perché queste mostre non sono solo eventi artistici: sono atti di rigenerazione culturale. Portare l’arte contemporanea in luoghi come Gradara, Perugia o Caserta significa restituire centralità ai borghi, trasformandoli in laboratori di visione e bellezza. 🔗 Leggi su Funweek.it

