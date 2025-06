' Arrosticini nel Chiostro' la Contrada di San Paolo porta i sapori d' Abruzzo in centro città

Sei pronto a riscoprire i sapori autentici dell’Abruzzo nel cuore della città? La Contrada di San Paolo porta in centro l’inconfondibile gusto degli arrosticini con l’iniziativa 'Arrosticini nel Chiostro', giunta alla dodicesima edizione. Tre weekend consecutivi di convivialità, musica e tradizione ti aspettano per vivere un’esperienza enogastronomica indimenticabile tra storia e gusto. Non perdere questa deliziosa occasione di immergerti nell’atmosfera unica dell’Abruzzo a portata di mano!

Torna per tre weekend consecutivi l'iniziativa enogastronomica 'Arrosticini nel Chiostro', in programma venerdì 13 e domenica 15 giugno (chiuso sabato 14), ma anche da venerdì 20 a domenica 22 e da venerdì 27 a domenica 29 giugno. La manifestazione, arrivata alla dodicesima edizione

