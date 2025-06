Arriva l' insulina settimanale da 365 iniezioni anno a 52 Ma non in Sicilia e Calabria

Arriva una rivoluzione nel trattamento del diabete in Italia: l’insulina settimanale, con sole 52 iniezioni all’anno invece di 365, semplifica la vita di oltre 1,3 milioni di italiani. Questa innovazione, offerta gratuitamente dal nostro Paese, rappresenta un passo avanti importante per il benessere dei pazienti, riducendo le punture quotidiane e migliorando la qualità di vita. È un cambiamento che apre nuove speranze anche per chi sta per iniziare questa terapia.

Una sola iniezione alla settimana invece di una al giorno. È una rivoluzione nel trattamento del diabete quella che parte dall’Italia, primo Paese al mondo a renderla disponibile gratuitamente per i pazienti. Una novità destinata a semplificare la vita di oltre 1,3 milioni di italiani che già convivono con punture giornaliere, ma utile anche a chi deve ancora iniziare la terapia e tende ad allungare. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Arriva l'insulina settimanale, da 365 iniezioni anno a 52. Ma non in Sicilia e Calabria

In questa notizia si parla di: arriva - insulina - settimanale - iniezioni

Arriva in Italia la prima insulina settimanale per i diabetici - Arriva in Italia una rivoluzione nel trattamento del diabete: la prima insulina settimanale, una soluzione innovativa pensata per migliorare la qualità di vita di oltre 1,3 milioni di italiani.

Grazie all'approvazione di questa nuova tecnologia da parte dell'Agenzia italiana del farmaco per i pazienti sarà possibile passare da 365 iniezioni di insulina all'anno a 52 #agi Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Arriva in Italia la prima insulina settimanale per i diabetici; Diabete, Italia pioniera: arriva la prima insulina settimanale al mondo gratuita; Diabete, da 365 iniezioni l'anno a 52, arriva la nuova insulina.

Arriva l'insulina settimanale, da 365 iniezioni all'anno a 52 - È una rivoluzione nel trattamento del diabete quella che parte dall’Italia, primo Paese al mondo a renderla disponibile gratuitamente per i p ...

Diabete, Italia pioniera: arriva la prima insulina settimanale al mondo gratuita - Via libera da parte dell’Agenzia del farmaco (Aifa), si passerà da 365 iniezioni l’anno a 52 con benefici per 1,3 milioni di persone.

Diabete, da 365 iniezioni l'anno a 52, arriva la nuova insulina - È la rivoluzione nel trattamento del diabete che parte dall'Italia, primo Paese in Europa a rendere disponibile e rimborsabile l'insulina set ...