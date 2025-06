Arriva la ' Luna Piena delle Fragole' e il lunistizio

evento magico e affascinante che segna il culmine di questa spettacolare notte. La Luna Piena delle Fragole, unica nel suo genere, illuminerà il cielo con una luce avvolgente, regalando agli osservatori un panorama indimenticabile. Preparatevi a vivere un momento di pura meraviglia, poiché questa luna speciale porterà con sé emozioni e suggestioni che resteranno impresse nella memoria. Non perdete l’occasione di assistere a questo straordinario spettacolo celeste.

La sera dell'11 giugno brillerà in cielo la Luna Piena delle Fragole. Un plenilunio che annuncia l’estate, il disco lunare sarà completamente illuminato e splenderà vicino alla stella luminosa, Antares. La Luna si presenterà bassa, sarà la più bassa degli ultimi 18 anni. Il Lunistizio è un. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Arriva la 'Luna Piena delle Fragole' e il lunistizio

In questa notizia si parla di: Luna Piena Fragole Lunistizio

Sta per brillare la Luna Piena in Scorpione il 12 maggio: emozioni profonde e passioni irrefrenabili - Il 12 maggio 2025, la Luna piena in Scorpione porterà con sé emozioni intense e passioni travolgenti.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Occhi al cielo per la Luna delle Fragole: come osservarla in diretta da Manciano; Arriva la 'Luna Piena delle Fragole' e il lunistizio; Lunistizio maggiore: quando la luna si ferma. Dove vederlo l'11 giugno. Il prossimo nel 2043.

Nel cielo la Luna piena più meridionale dei prossimi 18 anni - Si prepara a illuminare il cielo la Luna piena più meridionale dei prossimi 18 anni: l'11 giugno si verificherà il fenomeno del lunistizio maggiore, un evento ricorrente che avviene ogni 18,6 anni dur ...

Luna Piena e Lunisitizio Maggiore: Evento Astronomico da Record l'11 Giugno - L'11 giugno il cielo ospiterà la Luna piena più meridionale dei prossimi 18 anni, visibile tramite il Virtual Telescope Project.

Occhi al cielo per la Luna delle Fragole: come osservarla in diretta da Manciano - L’appuntamento con una delle lune piene più rare è per l'11 giugno.