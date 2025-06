Arriva la ' Luna delle Fragole' e il Lunistizio

Preparatevi a vivere un momento magico: l’11 giugno 2025, la Luna delle Fragole e il lunistizio offriranno uno spettacolo celeste raro e affascinante. Nell’Emisfero Nord, questa Luna Piena sarà la più bassa degli ultimi 18 anni, regalando un panorama mozzafiato e un’occasione unica per ammirare il cielo come mai prima d’ora. Non perdete questa straordinaria manifestazione naturale; un evento che lascerà tutti senza fiato e riempirà i cuori di meraviglia.

Pronti per un evento celeste raro? L'11 giugno 2025 la Luna Piena delle Fragole regalerà uno spettacolo unico: nell'Emisfero Nord sarà la più bassa degli ultimi 18 anni. Soprannominata Luna delle Fragole per le numerose leggende tramandate di generazione in generazione, e legate al periodo.

