Arriva l’11esima edizione della Milan Cup | tutti gli ospiti e i dettagli

È tutto pronto per l’undicesima edizione della Milan Cup, con tanti ospiti ed eventi: ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Arriva l’11esima edizione della Milan Cup: tutti gli ospiti e i dettagli

In questa notizia si parla di: Edizione Milan Tutti Ospiti

Fondazione Milan presenta la seconda edizione di ‘Play for the Future” - Fondazione Milan presenta la seconda edizione di ‘Play for the Future’, un progetto dedicato allo sviluppo sostenibile e all'inclusione sociale.

Sebastiano Rossi: "Spero Tare possa aiutare il Milan a venire fuori da questo momento" Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Arriva l’11esima edizione della Milan Cup: tutti gli ospiti e i dettagli; Milan Games Week & Cartoomics 2025 – Ecco i primi ospiti; Estate al Castello, tutti gli eventi e gli ospiti dell’edizione 2025.

Sole, mare e giovani: tutti alla Milan Cup, con Nelson Dida - Torna la Milan Cup: a Cattolica con ospite Nelson Dida tra entusiasmo, sport e valori e la novità del Muro della gentilezza.

Milan Games Week & Cartoomics 2025: ospiti internazionali, novità e un’edizione “OnLife” - La Milan Games Week & Cartoomics 2025 torna dal 28 al 30 novembre a Fiera Milano Rho con un’edizione senza precedenti.

Milan Games Week & Cartoomics 2025, tutto ciò che fa pop culture in Fiera Rho - L’evento dedicato a videogiochi, eSport, giochi da tavolo, fumetti, manga e al mondo dell’animazione dal 28 al 30 novembre a Fiera Milano Rho.