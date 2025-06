Arriva in Italia la prima insulina settimanale per i diabetici

Arriva in Italia una rivoluzione nel trattamento del diabete: la prima insulina settimanale, una soluzione innovativa pensata per migliorare la qualità di vita di oltre 1,3 milioni di italiani. Pensata per chi affronta quotidianamente iniezioni multiple, questa nuova terapia offre maggiore comodità e controllo. Grazie all'approvazione di questa tecnologia all'avanguardia da parte degli enti regolatori, si apre un nuovo capitolo nella gestione del diabete, portando speranza e sollievo ai pazienti.

AGI - Una novità per 1,3 milioni di italiani, cioè per tutte le persone che convivono con il diabete e costrette a sottoporsi a iniezioni quotidiane di insulina basale. È disponibile nel nostro Paese la prima insulina basale a somministrazione settimanale per il trattamento di soggetti adulti con diabete mellito di tipo 2 e di tipo 1 che richiedono più di un'iniezione di insulina al giorno. Grazie all'approvazione di questa nuova tecnologia da parte dell' Agenzia italiana del farmaco, è possibile per i pazienti passare da 365 iniezioni di insulina all'anno a 52. Significa avere la possibilità di gestire il diabete con una sola iniezione a settimana anziché 7, con un miglioramento della qualità della vita, una potenziale maggiore aderenza terapeutica e anche un beneficio ambientale. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Arriva in Italia la prima insulina settimanale per i diabetici

