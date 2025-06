Arrestato nel Comasco il 20enne latitante dell' operazione Easy

Nel cuore di Como, un giovane di 20 anni, latitante protagonista dell’operazione “Easy”, è stato finalmente catturato. Dopo mesi di fuga e una lunga attesa, la sua cattura rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il traffico di droga. La vicenda evidenzia come la determinazione delle forze dell’ordine possa fare la differenza, portando alla giustizia chi cerca di sfuggire alle proprie responsabilità.

È stato arrestato a Como il giovane latitante protagonista dell’ultima fase dell’operazione “Easy”, maxi indagine antidroga della squadra mobile della questura di Monza. Come riportato da MonzaToday, si tratta di un 20enne che lo scorso 30 aprile era stato posto agli arresti domiciliari, ma era. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Arrestato nel Comasco il 20enne latitante dell'operazione "Easy"

