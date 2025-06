Arrestato in Francia un latitante legato al clan Cappello | Indagini partite da Taormina

Bloccato a Annemasse un 46enne catanese ricercato per mafia e narcotraffico. È stato arrestato ad Annemasse, in Alta Savoia (Francia), un 46enne originario di Catania, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso nell'ambito di un'importante operazione antimafia. L'uomo era tra i 24 soggetti colpiti da ordinanza di custodia cautelare il 13 marzo scorso, al centro di una vasta indagine condotta dai carabinieri di Taormina. L'inchiesta ruota attorno all' influenza del clan mafioso Cappello di Catania nella fascia ionica della Sicilia orientale. Le accuse: narcotraffico, estorsioni e metodo mafioso.

Ricercato per l'inchiesta sul narcotraffico, 46 enne arrestato in Francia - Sei pronto a scoprire i dettagli di un'operazione internazionale che ha portato all'arresto di un ricercato per narcotraffico? In Francia, ad Annemasse, la Gendarmeria Nazionale ha eseguito un potente blitz su richiesta dei carabinieri di Taormina, catturando un 46enne catanese.

