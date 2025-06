Arrestato il re dei rifiuti | a Ischia la mano della camorra

Un'ombra di criminalità si staglia su Ischia: il “re dei rifiuti”, figura centrale nel traffico illecito di rifiuti, è stato arrestato, svelando l'inquietante connessione con la camorra. L'imprenditore coinvolto, ora agli arresti domiciliari, aveva imposto ricatti e ritorsioni per movimentare i rifiuti dalle isole alla terraferma, rivelando un inquietante intreccio tra economia illegale e criminalità organizzata. La lotta contro queste spectre resta cruciale per la legalità e il rispetto dell'ambiente.

Agli arresti domiciliari l'imprenditore che imponeva ricatti e ritorsioni per trasportare rifiuti dalle isole sulla terraferma L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Arrestato il “re dei rifiuti”: a Ischia la mano della camorra

Latitante arrestato a Pompei: l’imprenditore condannato a 7 anni per reati legati allo smaltimento dei rifiuti si nascondeva in una clinica - Un imprenditore campano, condannato a sette anni per reati di smaltimento illecito di rifiuti, è stato finalmente arrestato dopo due mesi di latitanza.

