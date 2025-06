Arnautovic mattatore | l’Austria domina contro San Marino | è poker

Arnautovic si conferma mattatore, trascinando l’Austria a una vittoria schiacciante contro San Marino con un poker spettacolare. In appena mezz’ora, l’attaccante dell’Inter firma una doppietta che fa sognare i tifosi biancorossi e avvicina la squadra alla qualificazione mondiale. La sua performances mette in evidenza il suo talento e leadership. Un successo che ribadisce ancora una volta il suo ruolo chiave nel cammino degli austriaci verso il prossimo Mondiale.

Poker nel giro di mezz’ora per l’Austria di Arnautovic. L’attaccante dell’Inter segna una doppietta nel giro di quindici minuti e regala ai biancorossi una vittoria importante per la corsa alla qualificazione per il prossimo Mondiale. POKER – L’ Austria di Arnautovic vince e domina contro San Marino nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali. L’attaccante dell’Inter, che saluterà a fine giugno, è il vero trascinatore di questa Austria che sogna di volare ai Mondiali, come lo stesso nerazzurro ha spiegato qualche giorno fa. Partita perfetta, con gli austriaci che chiudono la pratica dei biancoblù nel giro di quarantacinque minuti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Arnautovic mattatore: l’Austria domina contro San Marino: è poker

In questa notizia si parla di: arnautovic - austria - poker - mattatore

Calciomercato Inter, dall’Austria: Arnautovic non partirà per il Mondiale per Club, due club arabi su di lui - Marko Arnautovic, sempre più lontano dall'Inter, potrebbe dire addio ai nerazzurri in estate, mentre il suo futuro si arricchisce di nuove sorprese.

Su questo argomento da altre fonti

Polonia-Austria 1-3: Arnautovic ispira e segna, polacchi già fuori - Rangnick ha affidato l'attacco all'interista Arnautovic, con Sabitzer, Baumgartner e Laimer alle sue spalle.

Polonia-Austria LIVE 1-3: Arnautovic cala il tris - 2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski (46' Moder), Piotrowski, Slisz (76' Grosicki), Zalewski; Zielinski; Buksa (60' Swiderski ...