Arnautovic con l’Austria bastano tre minuti | gol e doppietta flash!

Marko Arnautovic dimostra ancora una volta il suo talento esplosivo, portando l’Austria a un inizio di partita da sogno contro San Marino. Con un gol lampo e una doppietta spettacolare in soli tre minuti, l’attaccante dell’Inter si conferma protagonista assoluto in questa qualificazione ai Mondiali. La sua performance entusiasma i tifosi, segno che quando conta, Arnautovic sa come fare la differenza. Ma la vera domanda è: potrà ripetersi in futuro?

Marko Arnautovic si mette in mostra con la sua Austria. L’attaccante dell’Inter trova il gol del vantaggio immediato e non si ferma più nella sfida contro il San Marino, valida per la Qualificazione ai Mondiali. GOL IMMEDIATO – Dopo Mehdi Taremi si sblocca anche Marko Arnautovic. La Nazionale fa un buon effetto sui due attaccanti che, invece, all’Inter hanno fatto davvero molta più fatica ad andare a segno nel corso della stagione appena terminata. All’austriaco, in campo da titolare per la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali, sono bastati solo tre minuti di gioco contro il San Marino per centrare la porta. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Arnautovic, con l’Austria bastano tre minuti: gol e doppietta flash!

Calciomercato Inter, dall’Austria: Arnautovic non partirà per il Mondiale per Club, due club arabi su di lui - Marko Arnautovic, sempre più lontano dall'Inter, potrebbe dire addio ai nerazzurri in estate, mentre il suo futuro si arricchisce di nuove sorprese.

