Argentina V Colombia | line-up statistiche e anteprima

Stasera scatta uno degli incontri più attesi delle qualificazioni mondiali: Argentina contro Colombia. Lionel Scaloni si prepara a sfidare una squadra che, nonostante le recenti difficoltà, lui definisce “una delle migliori del mondo”. Analizziamo le formazioni, le statistiche e le anteprime di questa sfida imperdibile, che promette spettacolo e suspense fino all’ultimo minuto. Scopri tutte le novità prima del fischio d’inizio!

2025-06-10 11:18:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Anteprima per Argentina V Colombia. L’allenatore dell’Argentina Lionel Scaloni ha respinto la scarsa forma di forma della Colombia e ha insistito sul fatto che era “una delle migliori squadre del mondo” in vista del loro scontro di qualificazione della Coppa del Mondo stasera. La Colombia non ha vinto nelle ultime cinque partite con il sorteggio senza reti di giovedì contro il VEDERSI che li scivolano nella posizione precaria del sesto posto – l’ultimo posto che avrebbe garantito la qualifica automatica per le finali della prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com