Argentina | confermata condanna a ex presidente Cristina Kirchner

L'Argentina conferma la condanna a Cristina Fernández de Kirchner, respingendo il ricorso dell'ex presidente. La Corte Suprema ha ratificato la sentenza di sei anni di carcere e il divieto di ricoprire cariche pubbliche, segnando un momento cruciale nella lotta alla trasparenza politica nel paese. Una decisione che potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama politico argentino, aprendo nuovi scenari di giustizia e responsabilità.

La Corte Suprema argentina ha respinto il ricorso della ex presidente Cristina Fernández de Kirchner contro una condanna a sei anni per corruzione confermata in Cassazione. Il massimo tribunale, si legge nella sentenza, ha ratificato la pena di sei anni e il divieto a ricoprire cariche pubbliche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Argentina: confermata condanna a ex presidente Cristina Kirchner

In questa notizia si parla di: argentina - confermata - condanna - presidente

Il viaggio storico del Presidente Meloni in Uzbekistan apre una nuova fase di cooperazione con l'Asia Centrale. L’Italia si conferma protagonista autorevole nello scenario internazionale, costruendo alleanze solide basate su rispetto, visione condivisa e int Partecipa alla discussione

Adesso non ci sono più dubbi. Antonio Conte sarà l’allenatore del Napoli anche nella prossima stagione. Il pressing di Aurelio De Laurentiis si è concluso con la conferma: "Avanti tutta", ha scritto il presidente. L’articolo completo su Repubblica #napoli #antoni Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Argentina: confermata condanna a ex presidente Cristina Kirchner; Corte Suprema dell’Argentina conferma la condanna per l'ex presidente Kirchner a sei anni di carcere; Argentina: confermata condanna a ex presidente Cristina Kirchner.

Corte Suprema dell’Argentina conferma la condanna per l'ex presidente Kirchner a sei anni di carcere - La Corte Suprema conferma la condanna e il divieto di ricoprire cariche pubbliche.

Argentina: confermata condanna a ex presidente Cristina Kirchner - La Corte Suprema argentina ha respinto il ricorso della ex presidente Cristina Fernández de Kirchner contro una condanna a sei anni per corruzione confermata in Cassazione.