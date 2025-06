Argentina Colombia questa gara valevole per la qualificazione al prossimo Mondiale è l’occasione per incitare quel bianconero | il messaggio social della Juve!

Argentina-Colombia si avvicina, un match cruciale per la qualificazione ai Mondiali 2026. Tra emozioni e passione, la Juventus non poteva restare indifferente: nel loro messaggio social, i bianconeri hanno celebrato con entusiasmo il talento argentino, incoraggiando il nazionale e alimentando il sogno di un’Italia protagonista in Qatar. È un momento di grande unità e orgoglio: aspettiamo con ansia di vedere come si svilupperà questa sfida epica.

Argentina Colombia, la Juve saluta con grande entusiasmo quel bianconero! Il messaggio social è diventato virale. Nella notte di mercoledì, 11 giugno 2025 alle 02:00 italiane i campioni del mondo dell’ Argentina affronteranno la Colombia per la sedicesima giornata del chilometrico girone di qualificazione sudamericano ai Mondiali di USA e Canada. Per l’occasione la Juve ha deciso di caricare a dovere uno dei suoi protagonisti, impegnato in questa partita. Nico Gonzalez, infatti, sarà coinvolto in questa sfida ed è stato caricato con questo messaggio. PAROLE – « Dale, Nico! Nico Gonzalez e l’Argentina sfidano la Colombia nella gara di qualificazione ai Mondiali 2026! ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Argentina Colombia, questa gara valevole per la qualificazione al prossimo Mondiale è l’occasione per incitare quel bianconero: il messaggio social della Juve!

Argentina-Colombia: dove vederla, orario e probabili formazioni - Preparati a vivere un'emozionante sfida di qualificazione ai Mondiali tra Argentina e Colombia, in scena all'Estadio Monumental di Buenos Aires.

