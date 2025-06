Arezzo per la Palestina corteo in città per dire stop al genocidio

Arezzo si unisce in solidarietà per la Palestina: sabato 14 giugno alle 17,00, un corteo attraverserà il cuore della città per chiedere con forza la fine del genocidio e delle atrocità. Un gesto di vicinanza e speranza per le vittime innocenti, soprattutto bambini, che soffrono e lottano per la vita. È il momento di alzare la voce e costruire un mondo più giusto e compassionevole.

Sabato 14 giugno alle 17,00 è organizzato un corteo che sfilerà per le vie del centro di Arezzo per lanciare di nuovo il messaggio di fine delle atrocità in Palestina dove ci sono molte vittime civili, tra cui tanti bambini e la popolazione è allo stremo, sfiancata dalla fame e dalle sete e.

