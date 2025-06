Arena Fogliano | musica teatro e divertimento a Latina lido

Preparati a vivere un'estate indimenticabile a Latina Lido! Con l’inaugurazione della Fogliano Arena, i fratelli Gianluca e Roberta Boldreghini portano una straordinaria stagione di musica, teatro e divertimento nel cuore della città. L’evento clou? Venerdì 13 giugno, Afrojack, superstar mondiale dell’elettronica, darà il via a una serie di spettacoli imperdibili che trasformeranno l’estate 2025 in un festival di emozioni e intrattenimento senza precedenti.

