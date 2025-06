Ardemagni | La mia vita tra errori sfortune e trionfi Sempre con l' ossessione del gol

Ardemagni, il cuore pulsante del Pavia e autentico guerriero del calcio, ci racconta la sua straordinaria avventura tra errori, sfortune e trionfi. Con l’ossessione del gol sempre in testa, ricorda i momenti chiave della sua carriera: dai 30 reti al Milan alla scalata dalla D alla A. Un percorso di passione e determinazione che dimostra come, nel calcio come nella vita, la tenacia può cambiare tutto.

L'attaccante del Pavia, appena promosso in Serie D dall'Eccellenza, parla della sua carriera: "Feci 30 reti in Primavera al Milan e mi mandarono in C, oggi se ne fai 10 in B l'anno dopo ti ritrovi in A.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ardemagni: "La mia vita tra errori, sfortune e trionfi. Sempre con l'ossessione del gol"

