Archie e Lilibet potrebbero essere stati addirittura aggiunti con l’Intelligenza Artificiale

Recenti sospetti e speculazioni infiammano il gossip reale: sarebbe possibile che Archie e Lilibet siano stati creati con l'intelligenza artificiale? La foto dei duchi di Sussex a Disneyland, che ritrae la piccola Lilibet, ha acceso i dubbi tra i fan. Ma sono davvero loro o semplici illusioni digitali? Le accuse di finti personaggi si fanno strada, ricordando controversie passate come quelle rivolte a Kate Middleton. La veritĂ potrebbe essere piĂą sorprendente di quanto sembri.

C ’è davvero una mano solitaria a reggere Lilibet nella foto postata nei giorni scorsi sui social da Harry e Meghan,  durante una gita a Disneyland per il compleanno della piccola? E Archie e Lilibet sono veri o finti? Questi sono solo alcuni dei dubbi che circolano da giorni online a proposito di una foto e che ricordano da vicino le accuse rivolte lo scorso anno a Kate Middleton. In occasione della Festa della Mamma, la principessa del Galles, in cura per un cancro, aveva postato forse un po’ troppo frettolosamente un’immagine – piena di difetti – scattata da lei stessa assieme ai tre figli. 🔗 Leggi su Iodonna.it