Ancora una volta, il mondo dello sport si trova ad affrontare l’ombra della violenza. Dopo l’episodio di Arezzo, in cui un giovane arbitro è stato brutalmente aggredito al termine di una partita under 12, la stampa denuncia una triste realtà: la ripetizione di episodi che minano i valori fondamentali del fair play e del rispetto. È tempo di riflettere e agire, affinché questi incidenti non si ripetano.

La storia si ripete, purtroppo. Un ennesimo caso di violenza contro un arbitro. Lo scorso fine settimana è stata commessa un’ aggressione ai danni di un arbitro appena 20enne. Il fatto ha avuto luogo in seguito a una partita di under 12 ad Arezzo. L’aggressore è stato identificato. Lo riporta La Stampa. Il torneo finito male Come riferisce La Stampa: « Un arbitro di 20 anni è stato aggredito da un genitore al termine della finale di un torneo di calcio giovanile per under 12, il Memorial “Mirko Poggini” disputato ieri allo stadio “Città di Arezzo”». A compiere l’aggressione è stato il genitore di uno dei ragazzi partecipanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Arbitro al pronto soccorso: aggressione nello spogliatoio ad Arezzo (La Stampa)

Aggressione all'arbitro: giocatori da ogni tipo di campo per un anno - Il 17 maggio 2025, Bassa Romagna (Ravenna), un episodio di violenza sportiva scuote il mondo del calcio.

